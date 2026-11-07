Hua Hong Grace Semiconductor öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

07.11.26 06:35 Uhr

Hua Hong Grace Semiconductor ließ sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hua Hong Grace Semiconductor die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,10 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hua Hong Grace Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 110,13 Prozent auf 1,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 637,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net