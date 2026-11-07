Hua Hong Semiconductor veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
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Hua Hong Semiconductor stellte am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Hua Hong Semiconductor 9,04 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 97,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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