Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hua Nan Financial in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,41 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5,52 Milliarden TWD. Im Vorjahresviertel waren 13,28 Milliarden TWD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,64 TWD. Im Vorjahresviertel hatte Hua Nan Financial 0,580 TWD je Aktie erwirtschaftet.

Hua Nan Financial hat am 23.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

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