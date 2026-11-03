HuaDian Heavy Industries legte Quartalsergebnis vor

03.11.26 06:35 Uhr

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HuaDian Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

HuaDian Heavy Industries hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.

HuaDian Heavy Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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