HuaDian Heavy Industries legte Quartalsergebnis vor
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HuaDian Heavy Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
HuaDian Heavy Industries hat ein EPS von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 CNY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HuaDian Heavy Industries in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2,68 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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