Huadian New Energy Group A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Huadian New Energy Group A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Huadian New Energy Group A im vergangenen Quartal 10,85 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Huadian New Energy Group A 9,48 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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