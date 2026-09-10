NVIDIA-Aktie unter Druck: Huang sieht Cybersicherheit als nächsten KI-Boom

Huang setzt auf Sicherheit

10.09.26 22:25 Uhr

Auf der Goldman-Sachs-Konferenz am 10. September 2026 lenkte NVIDIA-Chef Jensen Huang den Blick auf ein neues Milliardenfeld für künstliche Intelligenz.

• Trotz Kursverlusten an der NASDAQ bleibt das Analystenbild optimistisch, mit hohen Kurszielen und Kaufempfehlungen, wobei der nächste wichtige Termin die Quartalszahlen am 25. November ist.

• Das Unternehmen baut sein Sicherheits-Ökosystem durch Partnerschaften mit CrowdStrike, Cisco und Palantir aus und kündigte die Übernahme der KI-Plattform Hugging Face an, um Infrastruktur und Modellbewertung zu verbessern.

• Jensen Huang von NVIDIA sieht Cybersicherheit als den nächsten großen Anwendungsbereich für Künstliche Intelligenz und betont die Bedeutung von KI-gesteuerten Sicherheitslösungen.

Jensen Huang nennt Cybersicherheit als nächsten großen KI-Anwendungsfall

Partnerschaften mit CrowdStrike und Palantir untermauern die neue Strategie

Die Aktie gerät trotz milliardenschwerer Übernahmepläne unter Druck

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NVIDIA, weltweit führender Anbieter von Grafikbeschleunigern und KI-Rechenzentrumshardware, hat laut Investing.com durch seinen Chef Jensen Huang auf der Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference heute in San Francisco Cybersicherheit als nächsten großen Anwendungsfall für künstliche Intelligenz genannt. Die NVIDIA-Aktie geriet an der NASDAQ dennoch unter Druck, während Anleger die seit dem 1. September verkündeten milliardenschweren Zukäufe und Partnerschaften des Konzerns einordnen. Huang verwies dabei auf Kooperationen mit CrowdStrike, Cisco und Palantir sowie auf die geplante Übernahme von Hugging Face.

Huang: Cybersicherheit als neuer KI-Treiber

Auf der Bühne der Konferenz in San Francisco erklärte Huang, die Fortschritte der KI-Technologie würden die auf die Verteidigung von Computersystemen spezialisierte Cybersicherheitsbranche grundlegend verändern. Coding sei bislang ein früher wichtiger KI-Anwendungsfall gewesen, so Huang auf der Konferenz, Cybersicherheit könne nun der nächste große Bereich werden: KI-Systeme, die Code schreiben könnten, sollten auch in der Lage sein, Softwarelücken zu erkennen und zu schließen.

NVIDIA baut Sicherheits-Ökosystem aus

Die Aussagen fügen sich in eine Serie von Schritten, mit denen NVIDIA sein Geschäft über reine Chips hinaus erweitert. Am 1. September stellten NVIDIA und CrowdStrike, ein auf Cybersicherheitssoftware spezialisiertes Unternehmen, auf der CrowdStrike-Konferenz Fal.Con 2026 in Las Vegas das gemeinsame agentische System SafeMind vor, das auf den offenen Nemotron-Modellen von NVIDIA basiert. Huang sprach von einem Wendepunkt in der Cybersicherheit und bezeichnete den Start laut NVIDIA-Blog als Beginn eines neuen Zeitalters der Cybersicherheit. Internen Auswertungen von CrowdStrike zufolge habe das auf Nemotron 3 Super basierende Modell Blue Solano höhere Genauigkeitsraten als führende Frontier-Modelle bei 99 Prozent geringeren Kosten geliefert.

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Zwei Tage später kündigte NVIDIA die Übernahme der KI-Plattform Hugging Face für rund 12,93 Milliarden US-Dollar an. Huang begründete den Schritt damit, dass NVIDIAs Infrastruktur, Engineering und globale Reichweite Plattformzuverlässigkeit, Sicherheit sowie Modellbewertung verbessern könnten, ohne das offene Ökosystem von Hugging Face aufzugeben. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 18 Millionen Entwickler, Forscher und Kreative die Plattform, auf der mehr als 3 Millionen Modelle, 500.000 Datensätze und 1 Million Anwendungen bereitstehen. NVIDIA nannte zudem Partnerschaften mit CrowdStrike, dem Netzwerktechnikanbieter Cisco und dem Datenanalyse-Spezialisten Palantir als Beleg für die wachsende Rolle offener NVIDIA-Modelle in der Cybersicherheit.

Analystenbild bleibt trotz Kursdelle bullish

An der NASDAQ geriet die NVIDIA-Aktie unter Druck und verlor zum Handelsschluss 2,26 Prozent auf 218,36 US-Dollar. Das Analystenbild bleibt dennoch eindeutig positiv: Von 30 erfassten Häusern stufen alle NVIDIA mit Kaufempfehlungen ein, das mittlere Kursziel liegt bei 324,3 US-Dollar, die Spanne reicht von 275 bis 465 US-Dollar.

UBS-Analyst Timothy Arcuri bestätigte Ende August sein Buy-Rating und hob das Kursziel von zuvor 280 auf 300 US-Dollar an. Citi-Analyst Atif Malik erhöhte sein Kursziel am selben Tag von 300 auf 315 US-Dollar, ebenfalls mit Buy-Einstufung.

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Als nächster Fixpunkt gilt der laut Kalender vorläufig angesetzte Zahlentermin am 25. November, der zeigen dürfte, ob sich Huangs Cybersicherheits-Strategie neben dem Kerngeschäft mit KI-Rechenzentren als eigenständiges Wachstumsfeld etabliert.

Thomas Zoller, Redaktion finanzen.net

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