Huazhu Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

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Huazhu Group hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 865,9 Millionen USD gegenüber 741,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net