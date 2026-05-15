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Huazhu Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Huazhu Group Ltd (spons. ADRs)
38,00 EUR -1,20 EUR -3,06%
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Huazhu Group hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,38 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 865,9 Millionen USD gegenüber 741,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net

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29.11.2017China Lodging Group BuyThe Benchmark Company
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10.09.2018China Lodging Group HoldDeutsche Bank AG
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