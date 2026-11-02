Hubei Juneyao Healthy Drink A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

02.11.26 06:35 Uhr

Hubei Juneyao Healthy Drink A äußerte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 371,7 Millionen CNY – ein Plus von 13,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hubei Juneyao Healthy Drink A 328,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion Finanzen.net