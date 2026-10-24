Hubei Sinophorus Electronic Materials A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Hubei Sinophorus Electronic Materials A hat am 23.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,170 CNY je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 612,5 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 390,5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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