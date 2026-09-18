HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026

18.09.26 06:45 Uhr

Die Präsentation (engl.) des Kapitalmarkttags 2026 ist unter Kapitalmarkttag - HUBER+SUHNER abrufbar. Am 21. September wird dort auch ein Video mit Kernbotschaften von CEO und CFO publiziert.

Im Rahmen des Kapitalmarkttags 2026 in Pfäffikon ZH gibt HUBER+SUHNER heute vor mehr als 60 Investoren, Analysten und Medienvertretern Einblick in die strategischen Prioritäten und Wachstumsinitiativen des Unternehmens. Im Fokus stehen die langfristigen Chancen durch Entwicklungen wie künstliche Intelligenz (KI), Elektrifizierung und Sicherheit – sowie die Akquisition von Ingun, einem führenden Anbieter von hochpräzisen Prüf- und Kontaktierungslösungen. „HUBER+SUHNER ist hervorragend positioniert, um von strukturellen Megatrends zu profitieren", sagt CEO Urs Ryffel. „Die steigende Nachfrage nach leistungsfähiger Konnektivität für KI-Anwendungen, der globale Trend zur Elektrifizierung sowie erhöhte Anforderungen an Sicherheit schaffen attraktive Wachstumschancen für unser Unternehmen. Mit gezielten Investitionen und unserem starken Technologieportfolio, das wir durch die kürzlich abgeschlossene Übernahme von Ingun erweitert haben, schaffen wir die Voraussetzungen für nachhaltiges profitables Wachstum." Neben den übergreifenden strategischen Einblicken durch Urs Ryffel stellen die COOs der drei Segmente Industrie, Kommunikation und Transport und ihre Teams Markttrends, ausgewählte Anwendungsgebiete und Lösungen in den Bereichen Prüf- und Messtechnik, Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik, Rechenzentren, Kommunikationslösungen für den Schienenverkehr sowie Elektrofahrzeuge vor. Abschliessend spricht CFO Richard Haemmerli über die finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Dank des hohen Auftragsbestands, der soliden Bilanz und der guten Positionierung in wichtigen Märkten sieht sich HUBER+SUHNER gut aufgestellt, um die nächste Wachstumsphase erfolgreich zu gestalten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die drei Segmente Industrie, Kommunikation und Transport mit ihren Märkten, Lösungen und Technologien.

HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): Konferenz HUBER+SUHNER präsentiert Strategie und Wachstumspotenzial am Kapitalmarkttag 2026 18.09.2026 / 06:45 CET/CEST

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