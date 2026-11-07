Hudson Pacific Properties öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Hudson Pacific Properties hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,100 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 180,9 Millionen USD – eine Minderung von 3,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 187,7 Millionen USD eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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