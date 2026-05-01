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Heute im FokusDAX im Plus -- Hang Seng letztlich in Rot - China und Tokio im Feiertag -- Rheinmetall-Quartalsumsatz unter Erwartung -- Micron, Apple, FMC, UniCredit, Palantir, ON Semiconductor im Fokus
Schaeffler startet mit verbesserter Profitabilität. Nordex-Chef warnt: Windbranche muss wegen China-Druck wachsen. VW-Aktie dennoch fester: Sinkende Audi-Gewinne belasten Konzern weiter. HUGO BOSS: Ziele 2026 nach schwachem Q1 bestätigt. AB InBev: Trend zu Bieralternativen treibt Wachstum an. KSB-Aktie: Verhaltener Jahresstart - Prognose bestätigt. HSBC verdient weniger als erwartet.
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