Hugo Boss auch im 4. Quartal mit Verlust

Heute im Fokus

DAX fester erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- K+S mit Milliardenverlust -- LANXESS erhöht Ausschüttung -- Oracle verdoppelt Gewinn im ersten Quartal fast -- Pirelli, Fraport im Fokus

HUGO BOSS verzeichnet Millionenverlust - bleibt jedoch zuversichtlich. Nach Wirecard-Skandal: Aufsichtsratsmitglied der Deutschen Bank gibt Mandat auf. Antikörper von GlaxoSmithKline und Vir in Studie effektiv gegen COVID-19. EMA entscheidet über Impfstoff aus dem Hause Johnson & Johnson. Umfrage: AstraZeneca-Impfstoff kämpft in Deutschland mit Akzeptanzproblemen. HSBC will sich aufgrund von Investorendruck aus der Kohlefinanzierung verabschieden.