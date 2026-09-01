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Hugo Boss beendet kurzfristig am 8. September Aktienrückkaufprogramm

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Aktien
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DOW JONES--Hugo Boss beendet kurzfristig am 8. September sein kürzlich gestartetes Aktienrückkaufprogramm bis auf Weiteres. Wie der MDAX-Konzern am späten Dienstag mitteilte, folgt die Entscheidung auf die Ankündigung des größten Aktionärs Frasers Group, die Mehrheit an dem Modekonzern übernehmen und die Unterstützung für Aufsichtsratschef Stephan Sturm überprüfen zu wollen.

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Seit dem Start der Aktienrückkäufe am 24. August bis einschließlich 1. September hat Hugo Boss den Angaben zufolge 124.044 eigene Aktien zu einem Gesamtbetrag von rund 4,8 Millionen Euro zurückerworben.

Das Unternehmen sei weiterhin von seiner Strategie und seinem langfristigen Wertschöpfungspotenzial überzeugt, teilte Hugo Boss mit. "Der Kapitalallokationsrahmen bleibt unverändert, und der Vorstand wird die Wiederaufnahme eines Aktienrückkaufprogramms zu gegebener Zeit prüfen."

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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September 02, 2026 00:21 ET (04:21 GMT)

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DatumRatingAnalyst
18.08.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK
11.08.26 HUGO BOSS Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
04.08.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
04.08.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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