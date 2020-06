Hugo Boss bestellt Daniel Grieder zum 1. Juni 2021 zum CEO

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX schließt deutlich höher -- Tesla 'Autopilot'-Werbung droht gerichtlicher Stopp -- 5.000 Stellen bei Lufthansa auf der Kippe -- AUDI-Barabfindung für Squeeze Out festgelegt -- Zalando, TUI im Fokus

Delivery Hero stockt nach Verwässerung bei Just Eat Takeaway.com auf. EU-Kommission prüft mögliche Wettbewerbsverstöße bei Apple Pay. Volvo baut über 4.000 Stellen ab. WACKER CHEMIE will 2020 in der Corona-Krise noch mehr sparen. Großaktionär Cerberus erhöht Druck auf Commerzbank-Spitze. Softbank erwägt Verkauf von T-Mobile-Aktien. ZEW-Index gewinnt im Juni weiter an Boden. Frankfurter Flughafen leidet weiter heftig unter Corona-Folgen.