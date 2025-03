Hugo-Boss-CEO: 5 Mrd Umsatz weiter Ziel, geben aber kein Zeitrahmen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Das Hugo-Boss-Management will sich im derzeitigen volatilen makroökonomischen und geopolitischen Umfeld nicht auf einen Zeitstempel für das Erreichen von 5 Milliarden Euro Umsatz und einer EBIT-Marge von mindestens 12 Prozent festlegen.

Beide Ziele gelten weiterhin, sagte CEO Daniel Grieder, es sei "absolut machbar". Der Konzern habe "das Fundament dafür gelegt", wie er im zweiten Halbjahr gezeigt habe, sagte Grieder auf der Jahrespressekonferenz. Er wollte sich aber nicht dazu hinreißen lassen, den Zeitrahmen dafür einzugrenzen. "Nein, wir wollen jetzt keinen bestimmten Zeitpunkt festlegen", sagte er. "Wir sind zuversichtlich, dass wir es erreichen werden, aber was den Zeitpunkt angeht, halten wir uns alles offen". Ursprünglich hatte Hugo Boss 2023 nach starkem Wachstum für das Jahr 2025 das Ziel von 5 Milliarden Euro Umsatz ausgegeben, dies aber im vergangenen Jahr kassiert, als die Entwicklung schwächer als erwartet verlief. Seitdem hatte CFO Yves Müller gesagt, der Konzern peile die 5 Milliarden Euro "so bald wie möglich an". Im laufenden Jahr will Hugo Boss beim Umsatz 4,2 bis 4,4 Milliarden Euro erreichen, nach 4,31 Milliarden 2024. Die EBIT-Marge soll bei 9,0 bis 10,0 Prozent landen (2024: 8,4, 2023 9,8).

