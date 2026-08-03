DAX 26.140 +0,5%ESt50 6.458 +0,5%MSCI World 4.905 +1,2%Top 10 Crypto 8,26 +1,0%Nas 25.914 +2,1%Bitcoin 55.191 +0,1%Euro 1,1509 -0,0%Öl 85,8 +2,4%Gold 4.050 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hugo-Boss-CEO bekräftigt: Konzern ist bei Frasers-Angebot unterbewertet

Werte in diesem Artikel
Aktien
Frasers Group PLC Registered Shs
9.40 EUR -0.10 EUR -1.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
37.95 EUR -0.05 EUR -0.13 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder hat die Ablehnung des Konzern-Übernahmeangebots durch den britischen Aktionär Frasers Group bekräftigt. "Zu dem Preis ist das Unternehmen unterbewertet, und wir sehen deutlich mehr zukünftiges Potenzial", sagte Grieder in der Medientelefonkonferenz zu den 2Q-Ergebnissen des Metzinger Modekonzerns.

Werbung

Der britische Aktionär Frasers Group will Hugo Boss für 38 Euro je Aktie übernehmen. Hugo Boss sieht den Preis als zu niedrig an und hat den Aktionären empfohlen, das Angebot nicht anzunehmen. Eine erweiterte Annahmefrist läuft noch bis 13. August. Das Angebot hat keine Mindestannahmeschwelle.

Frasers glaube an die Strategie von Hugo Boss, seine beiden Marken und das Management, und der MDAX-Konzern "fühlt sich sehr wohl mit Frasers als Aktionär", man habe eine gute und langfristige Beziehung, sagte Grieder.

Auf die Frage, inwieweit Hugo Boss selbst aktiv eine Rolle bei Fusionen und Übernahmen spielen wolle, sagte Grieder, der Konzern sei "offen für M&A", das habe aber keine Priorität. Der Konzern ist dabei, sich organisch strategisch neu auszurichten und will mittelfristig wieder an frühere Profitabilitätsniveaus anknüpfen.

Werbung

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 04, 2026 05:37 ET (09:37 GMT)

Aktuelle HUGO BOSS Aktie News

Werbung

HUGO BOSS Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für HUGO BOSS nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
11:21 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:06 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
13.07.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.