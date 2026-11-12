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Hugo-Boss-CEO Daniel Grieder legt Amt zum Jahresende nieder

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HUGO BOSS AG
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DOW JONES--Personalwechsel an der Spitze der Hugo Boss AG: CEO Daniel Grieder legt sein Amt zum 31. Dezember 2026 nieder. Auf ihn folgt am 1. Januar 2027 David Epstein. Der Mitteilung zufolge erfolgt der Rücktritt auf Grieders eigenen Wunsch. David Epstein ist seit 2024 Chief Brand Partnerships Officer bei der Frasers Group und als solcher für die Markenpartnerschaften in den Bereichen Sport, Premium und Luxury verantwortlich. Zuvor war er fünf Jahre lang Managing Director der Premium- und Luxury-Divisionen der Frasers Group.

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Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2026 12:29 ET (17:29 GMT)

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Datum Rating Analyst
10.11.26 HUGO BOSS Sell Deutsche Bank AG
09.11.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.

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