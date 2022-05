Hugo Boss legt im ersten Quartal deutlich zu

METZINGEN (dpa-AFX) - Der Modekonzern HUGO BOSS ist mit deutlichen Zuwächsen in das neue Jahr gestartet. So verbesserte sich der Umsatz um 55 Prozent auf 772 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Metzingen mitteilte. Im Vorjahresquartal waren die Geschäfte noch stark durch die Restriktionen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie beeinträchtigt worden. Hugo Boss konnte nun die Umsätze über das Vor-Pandemie-Niveau hinaus steigern, hieß es. Wachstumstreiber waren Europa und die Region Amerika. In Osteuropa entwickele sich das Geschäft weiter positiv, trotz des Krieges in der Ukraine und der damit verbundenen Aussetzung der Geschäftsaktivitäten in Russland.

Das operative Ergebnis (Ebit) stieg trotz höherer Investitionen von einer Million auf 40 Millionen Euro. Niedrigere Rabatte konnten zudem den Angaben zufolge die anhaltend hohen Frachtkosten mehr als ausgleichen. Beim Konzernergebnis schrieb Hugo Boss mit 26 Millionen Euro wieder schwarze Zahlen, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von acht Millionen Euro angefallen war. Die Jahresprognose wurde bestätigt./nas/mis