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Hugo Boss: Verhaltene Nachfrage lastet auf Umsatz und Ergebnis

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METZINGEN (dpa-AFX) - Eine maue Konsumstimmung insbesondere in der europäischen Region sowie der laufende Konzernumbau haben auch das zweite Quartal des Modekonzerns HUGO BOSS belastet. Der Umsatz ging im Jahresvergleich insgesamt um zehn Prozent auf 905 Millionen Euro zurück, wie das Unternehmen am Dienstag in Metzingen mitteilte. Währungsbereinigt betrug das Minus neun Prozent.

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Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank um 28 Prozent auf 59 Millionen Euro. Unter dem Strich und nach Anteilen Dritter verdiente Hugo Boss mit 33 Millionen Euro, 29 Prozent weniger.

Die Jahresprognose bestätigte Hugo Boss dennoch. So erwartet das Management weiter einen Umsatzrückgang auf währungsbereinigter Basis im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll 300 bis 350 Millionen Euro erreichen.

Hugo Boss befindet sich nach einer schwachen Entwicklung im Umbau und sieht sich dabei einem Übernahmeangebot seines Großaktionärs Frasers gegenüber. Das Unternehmen hält den gebotenen Preis jedoch für zu niedrig. Das Angebot läuft noch bis 13. August./nas/jha/

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13.07.26 HUGO BOSS Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.26 HUGO BOSS Neutral UBS AG
01.07.26 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
22.06.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.06.26 HUGO BOSS Halten DZ BANK