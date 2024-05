HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS am Freitagvormittag mit Verlusten

HUGO BOSS im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von HUGO BOSS. Die HUGO BOSS-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 47,00 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 47,00 EUR. Die Abwärtsbewegung der HUGO BOSS-Aktie ging bis auf 47,00 EUR. Bei 47,39 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.218 HUGO BOSS-Aktien.

Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 75,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HUGO BOSS-Aktie derzeit noch 61,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.05.2024 (45,70 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die HUGO BOSS-Aktie mit einem Verlust von 2,77 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass HUGO BOSS-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,52 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete HUGO BOSS 1,35 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 72,82 EUR an.

Am 07.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 1,24 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HUGO BOSS noch ein Gewinn pro Aktie von 1,02 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat HUGO BOSS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,07 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte HUGO BOSS am 01.08.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte HUGO BOSS die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass HUGO BOSS ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

