HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS am Mittag im Ausverkauf

Die Aktie von HUGO BOSS gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die HUGO BOSS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 17,1 Prozent im Minus bei 52,24 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 17,1 Prozent auf 52,24 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die HUGO BOSS-Aktie bis auf 50,56 EUR. Bei 52,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.826.980 HUGO BOSS-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 75,76 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2023). Gewinne von 45,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 50,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der HUGO BOSS-Aktie 3,22 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,33 EUR. Im Vorjahr hatte HUGO BOSS 1,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 81,14 EUR je HUGO BOSS-Aktie aus.

HUGO BOSS gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.027,00 EUR – ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HUGO BOSS 933,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von HUGO BOSS veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der HUGO BOSS-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem HUGO BOSS-Gewinn in Höhe von 3,62 EUR je Aktie aus.

