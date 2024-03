HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS zeigt sich am Nachmittag freundlich

So bewegt sich HUGO BOSS

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von HUGO BOSS. Zuletzt stieg die HUGO BOSS-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,0 Prozent auf 56,00 EUR.

Das Papier von HUGO BOSS legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 56,00 EUR. In der Spitze gewann die HUGO BOSS-Aktie bis auf 56,70 EUR. Bei 54,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 561.642 HUGO BOSS-Aktien.

Am 14.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 75,76 EUR an. Mit einem Zuwachs von 35,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 50,56 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

HUGO BOSS-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 1,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,71 EUR je HUGO BOSS-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HUGO BOSS am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR. Im Vorjahresviertel hatte HUGO BOSS 0,84 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.177,00 EUR umgesetzt, gegenüber 933,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 02.05.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 30.04.2025.

Experten gehen davon aus, dass HUGO BOSS im Jahr 2023 3,62 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

