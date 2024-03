Fokus auf Aktienkurs

HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS steigt am Mittag

08.03.24 12:04 Uhr

Die Aktie von HUGO BOSS gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die HUGO BOSS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,2 Prozent im Plus bei 55,54 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von HUGO BOSS zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 55,54 EUR. In der Spitze legte die HUGO BOSS-Aktie bis auf 56,36 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 54,20 EUR. Zuletzt wechselten 307.519 HUGO BOSS-Aktien den Besitzer. Am 14.07.2023 markierte das Papier bei 75,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der HUGO BOSS-Aktie liegt somit 26,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 50,56 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die HUGO BOSS-Aktie damit 9,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nachdem im Jahr 2022 1,000 EUR an HUGO BOSS-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,33 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 77,89 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HUGO BOSS am 07.03.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,84 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1.177,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 933,00 EUR umgesetzt worden waren. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der HUGO BOSS-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.04.2025. Experten taxieren den HUGO BOSS-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,62 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur HUGO BOSS-Aktie MDAX aktuell: MDAX klettert schlussendlich HUGO BOSS-Aktie bricht zweistellig ein: HUGO BOSS stellt Verzögerung von Umsatzziel in Aussicht Freundlicher Handel: MDAX freundlich

