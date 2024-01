HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS gibt am Nachmittag deutlich nach

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von HUGO BOSS. Die HUGO BOSS-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 10,0 Prozent auf 59,64 EUR abwärts.

Die HUGO BOSS-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 10,0 Prozent auf 59,64 EUR. Bei 57,62 EUR markierte die HUGO BOSS-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 62,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.037.705 HUGO BOSS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 75,76 EUR erreichte der Titel am 13.07.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die HUGO BOSS-Aktie derzeit noch 27,03 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 54,32 EUR. Derzeit notiert die HUGO BOSS-Aktie damit 9,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte HUGO BOSS am 02.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,91 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,84 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.027,00 EUR – ein Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HUGO BOSS 933,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von HUGO BOSS rechnen Experten am 06.03.2025.

In der HUGO BOSS-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,72 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

