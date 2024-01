HUGO BOSS Aktie News: HUGO BOSS tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von HUGO BOSS. Die Aktionäre schickten das Papier von HUGO BOSS nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 58,86 EUR.

Die HUGO BOSS-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 58,86 EUR. Das Tagestief markierte die HUGO BOSS-Aktie bei 58,62 EUR. Bei 59,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.592 HUGO BOSS-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (75,76 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2023. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,71 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (54,32 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,71 Prozent.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 82,23 EUR.

HUGO BOSS gewährte am 02.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,84 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,08 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.027,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 933,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte HUGO BOSS am 07.03.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,71 EUR je HUGO BOSS-Aktie.

