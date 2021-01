Human Rights Watch - Trump eine völlige Katastrophe für Menschenrechte

Genf (Reuters) - Die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch stellt dem scheidenden US-Präsidenten Donald Trump ein verheerendes Zeugnis aus.

"Trump war für die Menschenrechte eine völlige Katastrophe", sagte der Direktor der Gruppe, Kenneth Roth, in einem Interview mit Reuters TV am Mittwoch in Genf. Trump habe die Menschenrechte im eigenen Land verspottet. Der Angriff auf das Kapitol am 6. Januar sei nur das jüngste Beispiel für eine Anhäufung des Missbrauchs demokratischer Prinzipien in den vier Jahren von Trumps Amtszeit. Roth rief den künftigen US-Präsidenten Joe Biden dazu auf, Menschenrechte zu einem Leitprinzip der amerikanischen Außenpolitik zu machen und sich daran zu halten, "auch wenn das schwierig ist".

Trump habe sich bei "jedem freundlichen Autokraten unter der Sonne" eingeschmeichelt, sagte Roth. Nur von ihm als Gegner empfunde Staaten habe er wegen deren Umgang mit Menschenrechten kritisiert: Venezuela, Kuba, Iran und "manchmal China". Dieser "völlig inkonsistente Ansatz" habe keinerlei Glaubwürdigkeit gehabt. Seine Kritik sei kraftlos gewesen, weil den Adressaten bewusst gewesen sei, dass sie einer anderen politischen Agenda gedient habe, nicht einem Prinzip.

Roth äußerte sich vor der Veröffentlichung des Jahresberichts seiner Gruppe. Er forderte Biden dazu auf, Waffenverkäufe an Länder wie Saudi-Arabien, Ägypten und Israel zu streichen. Zudem solle er Indiens Ministerpräsidenten Narendra Modi wegen dessen Politik gegenüber Muslimen kritisieren, auch wenn Indien ein wichtiger Verbündeter in der China-Politik sein werde. Zudem solle Biden sein Land wieder an den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen heranführen. Unter Trump waren die USA aus dem Rat ausgetreten.