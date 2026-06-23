Humanoid-Roboter

Ein Humanoid-Roboter-Pionier mit realen Kundenverträgen geht den ungewöhnlichen Weg an die Börse - und die Struktur des Deals überrascht.

• Agility Robotics fusioniert mit der SPAC Churchill Capital Corp XI bei einer Bewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar

• Der Deal bringt über 620 Millionen US-Dollar

• Das kombinierte Unternehmen soll unter dem Ticker AGLT an die Börse gehen



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Churchill Capital Corp XI und Agility Robotics haben am Mittwoch eine verbindliche Fusionsvereinbarung unterzeichnet. Wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht, bewertet die Transaktion den Hersteller des humanoiden Roboters Digit mit einem Pre-Money-Eigenkapitalwert von 2,5 Milliarden US-Dollar. Nach dem Closing soll das kombinierte Unternehmen unter dem Tickersymbol AGLT an einer großen nordamerikanischen Börse notieren - und wäre damit nach eigenen Angaben das einzige rein auf humanoide Robotik fokussierte, börsennotierte US-Unternehmen mit nachgewiesenen kommerziellen Deployments.

Über 620 Millionen Dollar Bruttoerlös geplant

Die Transaktion soll Agility Robotics laut Unternehmensmitteilung mehr als 620 Millionen US-Dollar an Bruttoerlösen verschaffen. Davon stammen rund 420 Millionen US-Dollar aus dem Treuhandkonto von Churchill Capital Corp XI - unter der Annahme, dass kein Aktionär seine Anteile zurückgibt. Hinzu kommt ein PIPE (Private Investment in Public Equity) über rund 200 Millionen US-Dollar, der zu einem Preis von 10 US-Dollar je Aktie platziert wird. Laut Investing.com führt Foxconn, der taiwanische Elektronikhersteller, der bereits zu den Bestandsinvestoren von Agility zählt, dieses PIPE an. Die Erlöse sollen nach Unternehmensangaben die Erfüllung bestehender Kundenaufträge, die Ausweitung kommerzieller Deployments sowie die Skalierung der Produktion von Digit v5 finanzieren.

Digit mit 65.000 Betriebsstunden in realen Kundenumgebungen

Was diesen SPAC-Deal von vielen Vorgängern unterscheidet, ist die operative Substanz. Agility Robotics verweist in seiner Unternehmensmitteilung auf mehr als 65.000 akkumulierte Betriebsstunden und Deployments in neun Kundenanlagen. Zu den Kunden zählen dem Unternehmen zufolge Schaeffler, GXO Logistics, Toyota Motor Manufacturing Canada und Mercado Libre, die Digit für repetitive physische Aufgaben in Fertigung, Logistik und Distribution einsetzen.

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Laut "Startup Fortune" gehört der Einsatz von Digit im GXO-Warenlager für Spanx zu den sichtbarsten Praxisbelegen: Dort bewegt der Roboter Behälter von autonomen Transportfahrzeugen auf ein Förderband. Für das Nachfolgemodell Digit v5, das nach Unternehmensangaben als weltweit erster kooperativ sicherer, KI-gesteuerter humanoider Roboter konzipiert ist, hat Agility bereits Aufträge im Wert von mehr als 300 Millionen US-Dollar gesichert - vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter vertraglicher Meilensteine.

Foxconn als strategischer Ankerinvestor

Die Wahl des PIPE-Führers verdient besondere Aufmerksamkeit. Foxconn ist nicht nur ein Finanzinvestor, der auf einen Robotik-Trend setzt, sondern einer der weltgrößten Auftragsfertiger mit eigenem Interesse an automatisierten Produktionslinien. Laut "Startup Fortune" steht Foxconn damit auf beiden Seiten eines möglichen Markterfolgs: als Hersteller und als potenzieller Großkunde humanoider Roboter.

Weitere strategische Investoren und Partner, die Agility nach eigenen Angaben unterstützen, sind unter anderem NVIDIA, Amazon und SoftBank Vision Fund 2. CEO Peggy Johnson, frühere Führungskraft bei Microsoft, erklärte Investing.com zufolge, sie erwarte starkes Investoreninteresse an humanoider Robotik und sehe Vorteile darin, als eines der ersten eigenständigen Unternehmen der Branche an die Börse zu gehen.

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Marktchance und Wettbewerbsrisiken im Blick behalten

Agility schätzt sein adressierbares Marktpotenzial in den Bereichen Fertigung, Distribution und Logistik in den USA auf rund 1 Billion US-Dollar - eine Managementeinschätzung, die als solche einzuordnen ist. Der Wettbewerb ist intensiv: Neben Tesla mit seinem Optimus-Programm drängen laut "Startup Fortune" auch Figure AI, Apptronik und Boston Dynamics in dasselbe Marktsegment, ergänzt um Anbieter von KI-Plattformen für Robotik. Agility baut auf seinen Zeitvorsprung in kommerziellen Deployments, seine RoboFab-Fertigungsanlage in Salem, Oregon, mit einer geplanten Kapazität von bis zu 10.000 Einheiten jährlich sowie eine Zusammenarbeit mit Google DeepMind und NVIDIA, die Agility als Startpartner für das NVIDIA-Halos-Sicherheitssystem ausgewählt haben. Wie schnell aus gesicherter Erstmover-Position echter Marktanteil wird, bleibt die entscheidende Frage. Als börsennotiertes Unternehmen muss Agility künftig quartalweise belegen, wie viele Robots produktiv laufen, wie hoch die Ausfallquoten sind und zu welchen Margen die Einheiten ausgeliefert werden.

Das Closing des Deals steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Churchill-XI-Aktionäre, der SEC-Prüfung des Form-S-4-Registrierungsantrags sowie weiterer regulatorischer Genehmigungen. Agility plant, den Abschluss noch im Jahr 2026 herbeizuführen. Ob und wann der Abschluss erfolgt, bleibt damit ein zentraler Beobachtungspunkt für Anleger, die das Thema verfolgen.

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

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