DAX23.590 -0,2%Est505.749 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1600 -1,7%Nas22.312 -1,8%Bitcoin61.745 +0,8%Euro1,1513 -0,1%Öl101,1 -0,6%Gold5.114 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Bayer BAY001 RENK RENK73 TUI TUAG50 BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich knapp tiefer -- US-Börsen rot -- RWE besser als befürchtet -- BMW: Schwache Zahlen -- PayPay mit starkem IPO -- Hims & Hers, Ballard Power, DroneShield, Ölpreise, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine? QUALCOMM greift nach dem Milliardenmarkt Robotik - Kommt die Aktie jetzt auf die Beine?
Bitcoin: VanEck warnt vor Bärenmarkt 2026 - Boden in Sicht? Bitcoin: VanEck warnt vor Bärenmarkt 2026 - Boden in Sicht?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Humanoide Roboter

Aktien von Texas Instruments und NVIDIA im Fokus: Gebündelte Kräfte für humanoide Roboter

13.03.26 03:33 Uhr
NASDAQ-Aktien Texas Instruments und NVIDIA: Kooperation bei humanoiden Robotern | finanzen.net

Texas Instruments und NVIDIA bündeln ihre Technologien, um humanoide Roboter sicherer und leistungsfähiger zu machen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
158,94 EUR -1,54 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Texas Instruments Inc. (TI)
170,00 EUR -1,84 EUR -1,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Die Kooperation soll die Entwicklung von einsatzfähigen Robotern beschleunigen
• NVIDIA liefert unter anderem die KI-Plattformen, die Roboter schneller und sicherer lernen lassen sollen
• Ziel sei es, Roboter schneller von der Entwicklungsphase in den praktischen Einsatz zu bringen

Wer­bung

Wie Texas Instruments in einer Pressemitteilung vom 5. März 2026 mitteilte, arbeitet der US-Halbleiterhersteller mit dem Chiphersteller NVIDIA zusammen, um die Entwicklung und den sicheren Einsatz humanoider Roboter zu beschleunigen.

Texas Instruments und NVIDIA wollen humanoide Roboter sicherer machen

Humanoide Roboter könnten künftig nicht nur intelligenter, sondern auch sicherer arbeiten. Laut der Pressemitteilung von Texas Instruments wollen der US-Halbleiterhersteller und NVIDIA dafür ihre Technologien zusammenführen: Texas Instruments liefert Technologien für die Echtzeitsteuerung, Sensorik, Radar und Energie, während NVIDIA die Robotik-Plattform und Sensorik- und Simulationstechnologien über Ethernet beisteuert. Ziel der Kooperation ist es, Entwicklern zu ermöglichen, Bewegungen, Wahrnehmung und Sicherheitsfunktionen von Robotern früh realitätsnah zu testen und so schneller von der virtuellen Entwicklung zu einsatzbereiten Systemen zu gelangen, heißt es weiter.

Wer­bung

Präzise Wahrnehmung durch Sensorfusion

Wie aus der Pressemitteilung außerdem hervorgeht, ist ein Kernpunkt der Zusammenarbeit die Sensorfusion: Texas Instruments kombiniert dafür seinen mmWave-Radarsensor IWR6243 mit NVIDIAs Jetson Thor-Plattform über die Holoscan Sensor Bridge. Laut NVIDIA vereinfacht die Holoscan Sensor Bridge die Integration unterschiedlicher Sensoren, ermöglicht Echtzeit-Datenströme direkt auf die GPU und beschleunigt Anwendungen beispielsweise in der Robotik, im Gesundheitswesen und ähnlichen Bereichen.

Humanoide Roboter können laut Mitteilung von Texas Instruments durch die Kombination von Kamera- und Radardaten schneller und präziser erkennen, was um sie herum passiert - Objekte werden zuverlässig lokalisiert und verfolgt, Fehlalarme sollen seltener auftreten. Selbst unter schwierigen Bedingungen wie schwachem Licht, starker Blendung, Nebel oder Staub behalten die Systeme den Überblick. Während Kameras Glastüren oder stark reflektierende Oberflächen häufig nicht zuverlässig erfassen können, liefert Radar konstante Messwerte und hilft Robotern, sich sicher durch Innenräume wie Büros, Krankenhäuser oder Verkaufsflächen zu bewegen, heißt es weiter.

Vom Prototyp zum sicheren Einsatz

In der Pressemitteilung hebt Giovanni Campanella, General Manager für industrielle Automatisierung und Robotik bei Texas Instruments, die Wichtigkeit der integrierten Systeme für die nächste Generation humanoider Roboter hervor: "Die nächste Generation physischer KI braucht mehr als nur leistungsfähige Rechenkapazität - sie verlangt eine nahtlose Verzahnung von Sensorik, Steuerung, Energieversorgung und Sicherheitssystemen. Das umfassende Portfolio von Texas Instruments überbrückt die Lücke zwischen NVIDIAs leistungsstarker KI-Rechenplattform und realen Anwendungen und ermöglicht Entwicklern, komplette humanoide Systeme bereits früh im Entwicklungsprozess zu validieren. Dieser integrierte Ansatz wird dazu beitragen, den Übergang von Prototypen zu kommerziell einsetzbaren humanoiden Robotern, die sicher neben Menschen arbeiten, zu beschleunigen."

Wer­bung

Auch NVIDIA hebt die Bedeutung der Zusammenarbeit hervor. Laut Pressemitteilung erklärte Deepu Talla, Vice President für Robotics und Edge AI: "Der sichere Betrieb humanoider Roboter in unvorhersehbaren Umgebungen erfordert einen enormen Sprung in der Rechenleistung, um komplexe KI-Modelle mit Echtzeit-Sensordaten und Motorsteuerungen zu synchronisieren. Die Integration der Sensor- und Energiemanagement-Technologien von Texas Instruments mit der NVIDIA Jetson Thor-Plattform bietet Entwicklern eine Grundlage mit funktionaler Sicherheit, um den Einsatz der nächsten Generation physischer KI zu beschleunigen."

Wie aus der Mitteilung hervorgeht, wollen beide Unternehmen mit der Zusammenarbeit eine Grundlage für die nächste Generation humanoider Roboter schaffen. Zugleich soll die Kooperation den Schritt von der Entwicklung hin zu Systemen beschleunigen, die künftig leistungsfähig, sicher und zuverlässig mit Menschen zusammenarbeiten können.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: NVIDIA und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf NVIDIA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NVIDIA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com, Katherine Welles / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen