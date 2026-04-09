Humanoide Roboter

Amazon hat mit Fauna Robotics ein Start-up für humanoide Roboter übernommen. Damit verfolgt Amazon jedoch einen grundlegend anderen Ansatz als Tesla mit seinem Arbeitsroboter Optimus.

• Amazon hat das Robotik-Start-up Fauna Robotics übernommen

• Fauna entwickelt Sprout, einen 107 cm großen humanoiden Roboter für soziale Interaktion

• Die rund 50 Mitarbeiter treten Amazons Personal Robotics Group bei



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Amazon übernimmt Fauna Robotics und setzt auf soziale Robotik

Amazon hat die Übernahme des New Yorker Robotik-Start-ups Fauna Robotics bestätigt. Das berichtete Bloomberg am 24. März 2026 unter Berufung auf einen Amazon-Sprecher. Das Fachportal The Robot Report bestätigte die Übernahme unabhängig. Gegenüber dem Portal erklärte ein Amazon-Sprecher, man verfolge einen durchdachten und schrittweisen Ansatz, um das Potenzial persönlicher Roboter zu verstehen. Zusammen mit Amazons Robotik-Erfahrung und dem über Jahrzehnte aufgebauten Kundenvertrauen wolle man neue Wege finden, das Leben der Kunden zu verbessern. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht offengelegt.

Fauna Robotics wurde 2024 von Josh Merel, einem ehemaligen Forscher bei Google DeepMind und Meta, sowie Rob Cochran, dem früheren Produktverantwortlichen des von Meta übernommenen Neurointerface-Unternehmens CTRL-Labs, gegründet. Die rund 50 Mitarbeiter des Start-ups treten Amazons Personal Robotics Group bei und arbeiten unter dem Namen "Fauna, an Amazon company" weiter. Fauna hatte laut eigener Pressemitteilung vom 27. Januar 2026 insgesamt 30 Millionen US-Dollar von den Risikokapitalgebern Kleiner Perkins, Quiet Capital und Lux Capital eingeworben.

Sprout: Ein Roboter für das Wohnzimmer, nicht für die Fabrik

Faunas Produkt heißt Sprout und ist laut der Fauna-Robotics-Produktseite ein 107 Zentimeter großer, 22,7 Kilogramm schwerer humanoider Roboter mit weicher Oberfläche. Er läuft auf NVIDIAs Jetson AGX Orin-Plattform und ist als Entwicklerplattform für Robotikforschung konzipiert. Der Preis liegt bei 50.000 US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungspartner. Sprout kann laufen, greifen, tanzen, Gesichter erkennen und auf Sprache reagieren. Er ist explizit für den Einsatz in Umgebungen mit Kindern und Haustieren konzipiert und minimiert durch sein leichtes Gewicht und die weiche Außenhülle potenzielle Verletzungsrisiken.

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Die Übernahme reiht sich in eine breitere Robotik-Offensive Amazons ein. Fünf Tage vor der Bekanntgabe der Fauna-Übernahme, am 19. März 2026, hatte der Konzern das Zürcher Robotik-Unternehmen Rivr übernommen, das einen treppensteigenden Lieferroboter entwickelt. Im bisherigen Heimrobotermarkt war Amazon wenig erfolgreich: Der 2021 vorgestellte Roboter Astro konnte sich weder im Verbraucher- noch im Unternehmensmarkt durchsetzen, und die geplante Übernahme des Staubsaugerroboter-Herstellers iRobot scheiterte 2024 an kartellrechtlichen Bedenken.

Teslas Optimus: Ein Arbeitsroboter für die Fabrik

Teslas Ansatz unterscheidet sich grundlegend von Amazons Strategie. Während Amazon mit Sprout auf soziale Interaktion im Wohnumfeld setzt, entwickelt Tesla mit Optimus einen Arbeitsroboter für industrielle Anwendungen. Tesla-Chef Elon Musk bezeichnete den in Entwicklung befindlichen Optimus der dritten Generation bei einem Auftritt auf dem Abundance Summit am 11. März 2026 als den mit Abstand fortschrittlichsten Roboter der Welt. Die Produktion solle im Sommer 2026 beginnen und bis Sommer 2027 auf hohe Stückzahlen skaliert werden. Auf dem Earnings Call zum vierten Quartal 2025 am 28. Januar 2026 hatte Musk zudem angekündigt, die Produktion der Modelle S und X einzustellen und die frei werdende Produktionslinie im Werk Fremont für die Fertigung von Optimus-Robotern umzurüsten, wie aus dem auf der Tesla-Investor-Relations-Seite veröffentlichten Quartalsbericht hervorgeht. Langfristig soll Optimus für rund 20.000 US-Dollar angeboten werden und zunächst in Teslas eigenen Fabriken, später auch in anderen Bereichen zum Einsatz kommen.

Für Anleger stellen die beiden Strategien keine direkte Konkurrenz dar, sondern unterschiedliche Wetten auf die Zukunft der Robotik. Tesla setzt auf Arbeitsleistung und Skalierung in der Produktion. Amazon versucht, eine vertrauensvolle Präsenz im Haushalt aufzubauen, unterstützt durch sein bestehendes Ökosystem aus Alexa und Prime mit mehr als 200 Millionen Mitgliedern. Ob einer der beiden Ansätze langfristig kommerziell erfolgreich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen. Beide Unternehmen stehen bei der Kommerzialisierung humanoider Roboter noch am Anfang.

Dominik Maier, Redaktion finanzen.net