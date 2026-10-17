DAX 25.623 +0,9%ESt50 6.204 +0,6%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,68 -2,9%Nas 26.140 -2,1%Bitcoin 72.466 -0,1%Euro 1,1239 ±0,0%Öl 109,9 +3,7%Gold 4.165 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Hunan Changyuan Lico A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hunan Changyuan Lico Co., Ltd. Registered Shs -A-
7.18 CNY -0.21 CNY -2.84 %
Charts | News | Analysen

Hunan Changyuan Lico A hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Auf der Umsatzseite hat Hunan Changyuan Lico A im vergangenen Quartal 4,68 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 117,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hunan Changyuan Lico A 2,15 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.net

Aktuelle Hunan Changyuan Lico A Aktie News

Werbung

Hunan Changyuan Lico A Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hunan Changyuan Lico A nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.