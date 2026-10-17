Hunan Changyuan Lico A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Hunan Changyuan Lico A hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite hat Hunan Changyuan Lico A im vergangenen Quartal 4,68 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 117,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hunan Changyuan Lico A 2,15 Milliarden CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.net
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