Hunderte demonstrieren in Berlin gegen USA und Israel

BERLIN (dpa-AFX) - Mehrere hundert Menschen haben in Berlin gegen das Vorgehen von USA und Israel im Nahen Osten demonstriert. Zu den Protestteilnehmern gehörten zahlreiche Menschen mit iranischen Flaggen sowie propalästinensische Demonstranten, wie ein dpa-Reporter vor Ort beobachtete. Laut Polizei nahmen zeitweise zwischen 500 und 700 Menschen an der Demonstration mit dem Titel "Stoppt die US-Israelische Aggression! Hände Weg vom Iran, Libanon, Palästina & Sudan!" teil. Kritische Vorfälle gab es laut einem Sprecher zunächst nicht (Stand 15.15 Uhr).

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Die Demo begann am frühen Nachmittag am Hauptbahnhof und sollte durch das Regierungsviertel bis zum Brandenburger Tor ziehen. Ursprünglich war eine Kundgebung auf dem Pariser Platz direkt vor der US-Botschaft geplant. Auf der online veröffentlichen Polizei-Liste zu Demos in Berlin hieß es dagegen, dass die Demo auf der anderen Seite des Brandenburger Tors enden wird.

Es war bereits das zweite Mal, dass in größerem Rahmen an diesem Wochenende in Berlin iranische Flaggen und propalästinensische Demonstranten bei Protesten zu sehen waren. Auch beim Ostermarsch am Karsamstag wurden viele entsprechende Flaggen geschwenkt./nif/DP/he