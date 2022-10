Hunderte Flüge wegen Warnstreiks in Italien gestrichen

ROM (dpa-AFX) - Wegen eines landesweiten Warnstreiks bei der italienischen Flugsicherung Enav sind am Freitag Hunderte Flüge von und nach Italien ausgefallen. Am Airport Rom-Fiumicino blieben volle Sitzbänke und lange Warteschlangen jedoch aus, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Verglichen mit dem üblichen Fluggastaufkommen an einem Freitagvormittag war Terminal 1 demnach "halb leer". Wegen der seit Tagen bekannten Arbeitsniederlegung schienen viele Passagiere über Verspätungen oder abgesagte Flüge informiert gewesen zu sein.

Auf der Anzeigetafel am Airport in Rom standen zahlreiche gestrichene Verbindungen. Auch Flüge nach Deutschland waren betroffen. Lufthansa annullierte etwa den Vormittagsflug von Rom nach Frankfurt am Main, Eurowings den nach Düsseldorf. Auch andere große Flughäfen wie Mailand-Malpensa waren von dem ganztägigen Warnstreik betroffen.

Verbindungen weiterer Airlines wie Ita Airways und easyJet etwa nach Stuttgart, München und Berlin fielen ebenfalls aus. Insgesamt hoben in ganz Italien Hunderte Flugzuge nicht ab, viele davon im Inland. Ita strich nach eigenen Angaben rund 200 Verbindungen. Ryanair sprach in einer Mitteilung von mehr als 600 abgesagten Flügen und etwa 110 000 betroffenen Passagieren.

Zu dem Warnstreik hatten die Gewerkschaftsbünde CGIL, CISL und UIL aufgerufen. Den Arbeitnehmervertretern zufolge ist Enav Forderungen bei Verhandlungen über Arbeitsverträge und -zeiten nicht nachgekommen. Bereits im Juli hatten Enav-Beschäftigte die Arbeit niedergelegt./jon/DP/mis