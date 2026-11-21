Hunter Group ASA Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,37 Milliarden NOK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6551,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,7 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,90 NOK beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 NOK je Aktie in den Büchern standen.

Hunter Group ASA Registered hat am 20.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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