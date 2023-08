Huntington Ingalls schüttet Dividende aus

Werte in diesem Artikel

Der amerikanische Hersteller von Rüstungstechnik, Huntington Ingalls Industries Inc. (ISIN: US4464131063, NYSE: HII), schüttet eine konstante Quartalsdividende in Höhe von 1,24 US-Dollar je Aktie aus. Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 8. September 2023 (Record date: 25. August 2023).

Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 4,96 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 229,97 US-Dollar (Stand: 1. August 2023) entspricht dies einer Dividendenrendite von 2,16 Prozent. Anfang November 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (1,18 US-Dollar) eine Erhöhung der Dividende um 6 Cents oder knapp 5,1 Prozent.

Huntington Ingalls Industries ist ein Hersteller von Kriegsschiffen und weiterer Produkte im Bereich Wehrtechnik. Der Konzern wurde im März 2011 von Northrop Grumman ausgegliedert. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Newport News, Virginia, beschäftigt rund 43.000 Mitarbeiter. Im ersten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2023 betrug der Umsatz 2,67 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,58 Mrd. US-Dollar), wie am 4. Mai 2023 berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 129 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 140 Mio. US-Dollar). Die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 werden am 3. August 2023 präsentiert.

Die Aktie liegt an der Wall Street seit Jahresbeginn 2023 mit 0,31 Prozent im Minus (Stand: 1. August 2023). Die Marktkapitalisierung beträgt 9,16 Mrd. US-Dollar.

