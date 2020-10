Hurrikan 'Delta' trifft auf mexikanische Halbinsel Yucatán

GO

Heute im Fokus

DAX etwas tiefer -- BMW verkauft deutlich mehr Autos -- Dialog Semiconductor wird optimistischer -- Continental verhandelt über den Verkauf von Geschäftsteilen -- Trump vertagt Konjunkturpaket

CropEnergies steigert Gewinn. Broadcom legt Kartellstreit mit der EU bei. Pfizer, BioNTech & Co.: US-Gesundheitsbehörde verschärft Zulassungskriterien für COVID-19-Impfstoffe. Amazon, Facebook & Co.: US-Abgeordnete wollen Gesetzesänderungen gegen Tech-Konzerne. Motorenentwickler im AUDI-Prozess: 'Diese Leute haben uns betrogen'. E.ON baut Europas größtes Solardach für AUDI in Ungarn.