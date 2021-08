Hurrikan 'Ida': Mehr als eine Million Kunden in den USA ohne Strom

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Wegen des Hurrikans "Ida" sind im Süden der USA mehr als eine Million Kunden ohne Strom. Betroffen ist nach Angaben der Webseite poweroutage.us vor allem der Bundesstaat Louisiana, wo der Wirbelsturm am Sonntagmittag (Ortszeit) auf Land getroffen war. Dort seien rund 996 000 Haushalte ohne Elektrizität, im benachbarten Bundesstaat Mississippi etwa 36 000.

Auch im gesamten Stadtgebiet von New Orleans fiel der Strom aus, wie die städtische Einsatzzentrale am Sonntagabend (Ortszeit) über Twitter mitteilte. "Der einzige Strom in der Stadt kommt von Generatoren", hieß es. In New Orleans leben knapp 400 000 Menschen.

Es sei nicht damit zu rechnen, dass die Versorgung in Kürze wiederhergestellt werden könne, teilte der Versorger Entergy mit. Der Hurrikan habe alle acht für die Strombelieferung der Stadt zuständigen Leitungen beschädigt. Die Reparaturarbeiten dauerten an.

Das Zentrum des Hurrikans "Ida" war am Sonntagmittag (Ortszeit) bei Port Fourchon südwestlich von New Orleans als extrem gefährlicher Sturm der Stärke vier von fünf auf die Küste getroffen. Die Behörden hatten die Anwohner bereits vor der Ankunft des Sturms vor weit verbreiteten und womöglich lang anhaltenden Stromausfällen gewarnt.

Inzwischen ist der Sturm auf die Kategorie zwei herabgestuft worden, die Böen erreichen laut Nationalem Hurrikanzentrum (NCH) aber Geschwindigkeiten von bis zu 175 Stundenkilometern./jv/DP/zb