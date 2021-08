Hurrikan 'Ida': Sheriff-Büro meldet ersten Sturm-Toten in USA

NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Nach dem Eintreffen von Hurrikan "Ida" im südlichen US-Bundesstaat Louisiana gibt es Berichte über ein erstes Todesopfer. In der Gemeinde Prairieville sei eine Person von einem umstürzenden Baum tödlich verletzt worden, teilte das örtliche Sheriff-Büro am Sonntagabend (Ortszeit) auf Facebook mit. Beim Eintreffen der Polizei hätten die Beamten nur noch den Tod des Opfers feststellen können. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Der Ort liegt südöstlich von Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas.

"Ida" war am Sonntagmittag (Ortszeit) als "extrem gefährlicher Hurrikan" der Stufe vier auf Land getroffen und rund neun Stunden später vom Nationalen Hurrikanzentrum (NHC) auf Kategorie zwei (von fünf) herabgestuft worden. Der Sturm erreichte dennoch Windböen von bis zu 175 Stundenkilometern.

Das NHC in Miami warnte vor heftigem Regen, einer "lebensgefährlichen Sturmflut" und katastrophalen Windböen. Der Wirbelsturm habe beim Erreichen der Küste Windgeschwindigkeiten von rund 240 Kilometern pro Stunde mit sich gebracht, teilte das NHC mit.

Der Hurrikan zog am Sonntagabend (Ortszeit) nur langsam über Land, weswegen die Orte in seinem Pfad längerer Zeit extremen Winden und heftigen Regenfällen ausgesetzt waren. Experten befürchteten daher trotz des Abschwächens große Schäden./jv/DP/zb