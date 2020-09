Hurrikan 'Laura' in den USA auf Land getroffen

CAMERON (dpa-AFX) - Der Hurrikan "Laura" ist mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf die Südküste des US-Bundesstaates Louisiana getroffen. Das Auge des Sturms befand sich in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) nahe der Gemeinde Cameron, wie das Nationale Hurrikanzentrum (NHC) im Miami mitteilte. Angesichts einer Stärke von vier von fünf handele es sich um einen "extrem gefährlichen Hurrikan".

Das Hurrikanzentrum warnte Anwohner auf Twitter: "Gehen Sie jetzt in Deckung." Am sichersten sei es, im Hausinneren unter einem Tisch oder einem anderen stabilen Möbelstück in Deckung zu gehen und sich nicht in Fensternähe aufzuhalten. Es handele sich um eine "lebensbedrohliche Situation", betonte das NHC.

Bereits zuvor hatte das Hurrikanzentrum vor Sturmfluten gewarnt, "die man nicht überleben kann". Für ein Gebiet mit mehr als einer halben Million Einwohnern war die Evakuierung angeordnet worden. Aufgrund der erwarteten Überflutung sei die Gemeinde Cameron vorerst nicht zugänglich, sagte ein Mitarbeiter der örtlichen Katastrophenschutzbehörde dem Sender CNN. Über das Ausmaß der Schäden könne daher womöglich erst am Freitag oder Samstag Auskunft gegeben werden./alz/DP/mis

