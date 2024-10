Hurrikan 'Milton' erreicht vor Florida zweithöchste Stufe

Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten schaut sich Ingmar Königshofen heute Abend an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten gibt der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading!

Heute im Fokus

Amazon-Aktie knickt nach Analysten-Downgrade ein. Beiersdorf bekräftigt Nachhaltigkeitsziele. Equinor steigt bei Windkraftunternehmen Orsted ein. Wertvoller als Tesla: Diese Aktie kickt die Tesla-Aktie aus den Magnificent Seven. Shell hebt Förderprognose für das dritte Quartal an. TotalEnergies prüft wohl Einstieg in den Kupferhandel. E-Auto-Zollstreit: VW-Chef hofft auf Verständigung mit China.