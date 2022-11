Hurrikan-Warnung für Südosten Floridas am Mittwoch

WASHINGTON (dpa-AFX) - Meteorologen haben für den Südosten des US-Bundesstaates Floridas eine Hurrikan-Warnung herausgegeben. Wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) mitteilte, könne der Tropensturm "Nicole" an Teilen der Küste im Osten und Süden am Mittwochabend als Hurrikan auf Land treffen. Bereits ab Mittwochmorgen würde in den Bundesstaaten Florida und Georgia heftiger Sturm erwartet. An der Ostküste Floridas und der Küste Georgias könne es zu Sturmfluten mit großen und gefährlichen Wellen kommen. In Georgia und South Carolina seien am Donnerstag Überschwemmungen möglich. Auch für den Nordwesten der Bahamas gilt am Mittwoch eine Hurrikan-Warnung./trö/DP/he

