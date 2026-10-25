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Huthis melden Angriffe auf saudische Flughäfen und Ölanlagen

SANAA (dpa-AFX) - Die mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen haben nach eigenen Angaben mehrere Angriffe auf das benachbarte Saudi-Arabien gestartet. Die Angriffe seien mit ballistischen Raketen und Drohnen durchgeführt worden - sie hätten ihre Ziele getroffen, teilte Huthi-Militärsprecher Jahja Sari mit. Die jüngsten Angriffe der Huthi-Rebellen seien eine Vergeltungsmaßnahme für saudische Angriffe auf den Jemen.

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Zu den Zielen gehörten demnach der König-Khalid-Flughafen in der saudischen Hauptstadt Riad, eine Anlage des staatlichen Ölgiganten Aramco in der Hafenstadt Janbu sowie eine Ölraffinerie in Rabigh im Westen Saudi-Arabiens.

Angriffe habe es auch auf Rohölpumpstationen und die wichtige saudische Ost-West-Rohölpipeline sowie den König-Fahd-Flughafen in der östlichen Stadt Dammam gegeben. Nach Angaben des Huthi-Sprechers wurden zudem der Flughafen von Nadschran und ein Luftwaffenstützpunkt in der Großstadt Chamis Muschait angegriffen, die sich im Südwesten Saudi-Arabiens befinden.

Der Bürgerkrieg im Jemen war im Zuge des Iran-Kriegs neu entflammt. Die vom Iran unterstützten Huthi nahmen bei einer Offensive weite Teile der Westküste am Roten Meer ein und rückten auch in anderen Provinzen vor. Die Regierung versucht mit Hilfe verbündeter Milizen und Saudi-Arabiens, die Rebellen zurückzudrängen.

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Saudische Koalition: Ballistische Raketen der Huthis abgefangen

Zuvor hatte eine von Saudi-Arabien angeführte Koalition, die gegen die Huthis kämpft, bekanntgegeben, sie habe zwei ballistische Raketen abgefangen, die von der bewaffneten Gruppe in Richtung der Städte Taif und Janbu in der ölreichen Monarchie abgefeuert worden seien. Zudem seien eine ballistische Rakete der Huthis, die auf Riad abgefeuert worden sei, sowie eine Drohne in der ölreichen Ostprovinz abgefangen worden.

Zu möglichen Opfern oder Schäden wurden keine Angaben gemacht. Huthi-nahe Medien berichteten von tödlichen Luftangriffen der saudischen Koalition auf die von den Huthis regierte Hauptstadt Sanaa im Jemen./raf/DP/zb

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