Huuuge: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Huuuge ließ sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huuuge die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 1,24 PLN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huuuge 1,17 PLN je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 186,2 Millionen PLN – eine Minderung von 15,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 221,0 Millionen PLN eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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