Hwatsing Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Hwatsing Technology A hat am 31.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,89 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hwatsing Technology A 0,580 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,24 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,54 Milliarden CNY ausgewiesen.
Redaktion Finanzen.net
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