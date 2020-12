HWWI: Gering- und Mittelqualifizierte verlieren in der Corona-Pandemie

BERLIN (Dow Jones)--Die Schwächsten auf dem Arbeitsmarkt drohen in der Corona-Pandemie weiter zurückzufallen. Während der ersten Welle der Corona-Pandemie waren Gering- und Mittelqualifizierte besonders von Arbeitslosigkeit betroffen, zeigte eine Untersuchung des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI) von sieben ausgewählten Berufsgruppen. Danach wiesen bis Juli die Bereiche Hotellerie und Metallbearbeitung im Vergleich zum Juli 2019 die bundesweit stärksten Steigerungsraten im Arbeitslosenbestand auf.

"Dies weckt Befürchtungen, die asymmetrische Natur des Corona-Schocks könnte vorhandene Ungleichheiten am Arbeitsmarkt noch verstärken. Dies gilt umso mehr, als dass die gegenwärtige Krise auch als Katalysator für längerfristig wirkende Prozesse des Strukturwandels am Arbeitsmarkt wirken kann", so das Fazit des HWWI-Berichts.

Danach waren in der Lagerwirtschaft und der Metallbearbeitung die Männer unter den Arbeitslosen klar überrepräsentiert, während bei den Arbeitslosen in der Hotellerie, bei den Büro- und Sekretariatsberufen und im Verkauf die Frauen dominierten.

Überdurchschnittliche Anteile von Ausländern unter den Arbeitslosen finden sich vor allem in den Berufsgruppen Speisenzubereitung und Gastronomie. Überdurchschnittliche viele jüngere Arbeitslose (bis 25 Jahre) finden sich im Verkauf, überdurchschnittlich viele Ältere (über 55 Jahre) hingegen vor allem in der Hotellerie.

