Hybrid-Hauptversammlungen könnten Zukunftsmodell sein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Pandemie hat 2020 durch kurzfristige Gesetzesänderungen zu neuen Formen von Hauptversammlungen geführt. Das Format virtueller Aktionärstreffen, eigentlich als Corona-Notlösung geschaffen, könnte Bestand haben, allerdings in Kombination mit der Präsenzveranstaltung. Nach den Ergebnissen einer europaweiten Umfrage unter Aktionären und ihren repräsentativen Organisationen zeichnet sich diese Hybrid-Variante als Zukunftsmodell für EU-börsennotierte Unternehmen ab.

Die Umfrage der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) und des europäischen Investorenverbandes Better Finance habe klar ergeben, dass diese Form das Beste aus beiden Welten kombinieren könne. Sie müsse allerdings für Unternehmen wie Anteilseigner attraktiv sein, sagte Jella Benner-Heinacher, die stellvertretende DSW-Hauptgeschäftsführerin.

Notwendig sei, dass eine Gleichbehandlung gewährleistet sei, unabhängig von persönlicher oder Online-Teilnahme. Das betreffe das Recht, Fragen zu stellen, aussagekräftige Antworten zu erhalten und eben auch nachzufragen. Dieser direkte Austausch sei ein wichtiges, wenn nicht das zentrale Element der Hauptversammlungen.

Hier sah die DSW auch den gravierendsten Nachteil der reinen Online-Aktionärstreffen 2020. Als unrühmliche Beispiele werden Axel Springer mit der Entscheidung über das Squeeze-out der verbliebenen freien Aktionäre und Rocket Internet mit dem Beschluss über den Rückzug von der Börse genannt. Dieses Vorgehen ohne Ermöglichung einer Diskussion "zeigt ein Verständnis von Aktionärsdemokratie, das wir nicht nachvollziehen können", so die DSW.

Außerdem müsse sichergestellt werden, dass nur Aktionäre teilnehmen können. Dies sei aber nach den Erfahrungen der Hauptversammlungssaison 2020 möglich. Die Entscheidung für das künftige Format, so eine weitere Forderung der Schutzvereinigung, sollte zudem bei den Aktionären liegen, nicht bei der Unternehmensverwaltung.

Laut der Studie hielten unter den Unternehmen des jeweils führenden Aktienindex in Deutschland 90 Prozent das Aktionärstreffen ausschließlich online ab, in Frankreich sogar 100 Prozent, in Großbritannien 95 Prozent, in Italien dagegen kein einziges.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/smh/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 15, 2020 07:57 ET (12:57 GMT)