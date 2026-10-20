Hygon Information Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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Hygon Information Technology A lud am 19.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Hygon Information Technology A im vergangenen Quartal 5,86 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hygon Information Technology A 4,03 Milliarden CNY umsetzen können.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,560 CNY sowie einem Umsatz von 6,08 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.net
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