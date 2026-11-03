Hylink Digital Solution A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Hylink Digital Solution A präsentierte in der am 31.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei -0,21 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,230 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Hylink Digital Solution A im vergangenen Quartal 357,2 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hylink Digital Solution A 350,8 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion Finanzen.net
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