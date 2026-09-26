HYLQ Strategy: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
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HYLQ Strategy hat am 24.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.07.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,09 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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