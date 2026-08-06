Netflix-Aktie dennoch leichter: GTA 6 Trailer-Start steht bevor
Der Hype um das lang erwartete Actionvideospiel "Grand Theft Auto VI" wird bald mit einem erweiterten Trailer bei Netflix weiter angeheizt.
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Der Trailer "Grand Theft Auto VI: An Extended Look" wird am 27. August um 21.00 Uhr (MESZ) bei dem Streaminganbieter erscheinen, wie die Entwicklerfirma Rockstar Games auf X ankündigte. Ebenso soll dieser auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Rockstar Games und auf der Grand Theft Auto VI-Website veröffentlicht werden.
Der Ankündigungstrailer zum Trailer auf Netflix lässt viele Fragen offen: Er verspricht bisher nur einen "erweiterten Einblick" auf das seit vielen Jahren mit Spannung erwartete Spiel. Nach mehr als einem Jahrzehnt Wartezeit soll das nächste Videospiel aus der Reihe nach mehrfacher Verzögerung am 19. November erscheinen. Die Vorbestellungen laufen bereits seit Ende Juni.
Eine der bekanntesten Videospielserien der Welt kehrt zurück
Mit einem geschätzten Budget von weit mehr als einer Milliarde Dollar dürfte "GTA VI" das teuerste Unterhaltungsprodukt der Geschichte werden. Der Vorgänger hatte sich seit Erscheinen 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft.
"Grand Theft Auto" ist eine der bekanntesten Videospielserien weltweit und wurde erstmals 1997 veröffentlicht. Schauplatz von "Grand Theft Auto VI" soll eine fiktive Version der US-Metropole Miami sein. In den bisher veröffentlichten Trailern kommen rasante Autofahrten, schnelle Motorboote, Strände, Waffen und Krokodile vor.
Die an der NASDAQ gelistete Netflix-Aktie verliert zeitweise 0,59 Prozent auf 73,76 Dollar.
/mee/DP/zb
BERLIN (dpa-AFX)
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